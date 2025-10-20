+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoBahia
team-logoInternacional
Mounique Vilela

Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

O jogo entre Bahia e Internacional no Brasileirão promete ser uma disputa acirrada.

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Grêmio na última rodada, o Bahia volta a campo em busca da segunda vitória consecutiva, de olho em reduzir a diferença de seis pontos para o Mirassol, equipe que fecha o G-4. No momento, o Tricolor Baiano ocupa a sexta posição, com 46 pontos.

Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Sport crest
Sport
SPO
Brasileirão
São Paulo crest
São Paulo
SAP
Internacional crest
Internacional
INT

Por outro lado, o Internacional vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Sport. Na parte inferior da tabela, o Colorado aparece na 16ª colocação, com 35 pontos, sete a menos que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Iago, Acevedo, Jean Lucas, Michel Araújo (Rodrigo Nestor), Ademir, Tiago e Willian José.

Internacional: Ivan; Vitão, Clayton, Juninho, Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick (Óscar Romero), Bernabei, Vitinho e Borré.

Escalações de Bahia x Internacional

BahiaHome team crest

4-3-3

Formação

3-4-2-1

Home team crestINT
96
Ronaldo
21
S. Ramos
3
Gabriel Xavier
46
Luciano Juba
2
G. Junior
26
N. Acevedo
6
Jean Lucas
15
M. Araujo
12
Willian Jose
7
A. Santos
23
M. Sanabria
12
Ivan
25
G. Mercado
4
Vitao
41
V. Gabriel
26
A. Bernabei
29
Thiago Maia
15
B. Gomes
39
L. Aquino
28
Vitinho
23
A. Benitez
19
R. Borre

3-4-2-1

INTAway team crest

BAH
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Ceni

INT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Diaz

Desfalques

Bahia

Luciano Juba e Erick Pulga estão em transição física, enquanto Caio Alexandre e João Paulo estão lesionados.

Internacional

Carbonero cumprirá suspensão, enquanto Richard, Luiz Otávio e Sergio Rochet seguem no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 22 de outubro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA 

Retrospecto recente

BAH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 33 vitórias, contra 12 do Bahia, além de 17 empates. No último encontro válido pela primeira fase da Libertadores 2025, o Colorado venceu por 2 a 1.

BAH

Outros

INT

1

2

Empates

2

Vitórias

5

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

0