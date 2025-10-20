Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Bahia e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O jogo entre Bahia e Internacional no Brasileirão promete ser uma disputa acirrada. Para os amantes de futebol que também se interessam por apostas esportivas, explorar um código do cupom KTO pode acrescentar uma camada extra de diversão e interatividade ao acompanhar este vibrante confronto ao vivo. Essa introdução às apostas pode oferecer condições especiais durante a temporada.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Grêmio na última rodada, o Bahia volta a campo em busca da segunda vitória consecutiva, de olho em reduzir a diferença de seis pontos para o Mirassol, equipe que fecha o G-4. No momento, o Tricolor Baiano ocupa a sexta posição, com 46 pontos.

Por outro lado, o Internacional vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Sport. Na parte inferior da tabela, o Colorado aparece na 16ª colocação, com 35 pontos, sete a menos que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Iago, Acevedo, Jean Lucas, Michel Araújo (Rodrigo Nestor), Ademir, Tiago e Willian José.

Internacional: Ivan; Vitão, Clayton, Juninho, Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick (Óscar Romero), Bernabei, Vitinho e Borré.

Desfalques

Bahia

Luciano Juba e Erick Pulga estão em transição física, enquanto Caio Alexandre e João Paulo estão lesionados.

Internacional

Carbonero cumprirá suspensão, enquanto Richard, Luiz Otávio e Sergio Rochet seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 22 de outubro de 2025

quarta-feira, 22 de outubro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 33 vitórias, contra 12 do Bahia, além de 17 empates. No último encontro válido pela primeira fase da Libertadores 2025, o Colorado venceu por 2 a 1.

Classificação

Links úteis