CRB x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Times entram em campo neste domingo (6), pela última rodada do campeonato; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo o acesso, o Bahia visita o CRB na noite deste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em duelo válido pela 38ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo na Globo (TV Bahia), na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view.

Sem mais pretensões no campeonato, o CRB, décimo colocado com 50 pontos, promete dificultar a vida do rival.

Do outro lado, o Bahia entra em campo precisando ao menos de um empate ou uma vitória simples para garantir o seu retorno à primeira divisão. Caso seja derrotado, o Tricolor terá que torcer para haja um empate entre Ituano e Vasco.

Escalações:

Escalação do provável CRB: Vitor Caetano, Reginaldo, Wellington Carvalho, Matheus Mega e Guilherme Lopes; Yago, Juninho Valoura e Bruninho; Maycon Douglas, Gabriel Conceição e Emerson Negueba.

Escalação do provável Bahia: Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Davó e Jacaré.

Desfalques

Bahia

Marcinho, suspenso, e Danilo Fernandes, lesionado.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 18h30 (de Brasília)

• Local: estádio Rei Pelé, Maceió - AL

•Arbitragem: Ramon Abatti Abel (árbitro), Alex dos Santos e Thiaggo Labes (assistentes), Denis Serafim (quarto árbitro) e Thiago Duarte Peixoto (VAR)