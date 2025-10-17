Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo (19), às 20h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Vitória por 2 a 1 na última rodada, o Bahia volta a campo em busca da recuperação. Em sexto lugar, com 43 pontos e um jogo a menos disputado, o Tricolor Baiano está a seis pontos do Mirassol, equipe que fecha o G-4.

Por outro lado, o Grêmio vem de vitória sobre o São Paulo por 2 a 0. No momento, o Tricolor Gaúcho ocupa a 11ª posição, com 36 pontos. Em 28 jogos, acumula nove vitórias, nove empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 42%.

Bahia: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson, Pavon e Amuzu; Carlos Vinicius.

Desfalques

Bahia

Everton Ribeiro está com problema na tireoide, enquanto Caio Alexandre, Erick Pulga, Ramos Mingo, Luciano Juba e João Paulo estão lesionados.

Grêmio

Alysson, Tiago Volpi, Willian, Villasanti, Braithwaite e Balbuena estão machucados, enquanto Dodi cumpre suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 19 de outubro de 2025

domingo, 19 de outubro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 26 vitórias, contra 16 do Bahia, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor Gaúcho venceu por 1 a 0.

Classificação

