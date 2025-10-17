+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoBahia
team-logoGrêmio
Mounique Vilela

Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (19), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo (19), às 20h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Vitória por 2 a 1 na última rodada, o Bahia volta a campo em busca da recuperação. Em sexto lugar, com 43 pontos e um jogo a menos disputado, o Tricolor Baiano está a seis pontos do Mirassol, equipe que fecha o G-4. 

Por outro lado, o Grêmio vem de vitória sobre o São Paulo por 2 a 0. No momento, o Tricolor Gaúcho ocupa a 11ª posição, com 36 pontos. Em 28 jogos, acumula nove vitórias, nove empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 42%.

Bahia: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson, Pavon e Amuzu; Carlos Vinicius.

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson, Pavon e Amuzu; Carlos Vinicius.

Escalações de Bahia x Grêmio

BahiaHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestGRE
96
Ronaldo
33
D. Duarte
25
Iago
21
S. Ramos
2
G. Junior
15
M. Araujo
26
N. Acevedo
6
Jean Lucas
77
Tiago
12
Willian Jose
7
A. Santos
12
Gabriel Grando
4
W. Kannemann
53
Gustavo Martins
14
M. Rocha
23
Marlon
8
Edenilson
16
A. Aravena
19
E. Noriega
6
G. Cuellar
7
C. Pavon
95
Carlos Vinicius

4-2-3-1

GREAway team crest

BAH
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Ceni

GRE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Menezes

Desfalques

Bahia

Everton Ribeiro está com problema na tireoide, enquanto Caio Alexandre, Erick Pulga, Ramos Mingo, Luciano Juba e João Paulo estão lesionados.

Grêmio

Alysson, Tiago Volpi, Willian, Villasanti, Braithwaite e Balbuena estão machucados, enquanto Dodi cumpre suspensão.

Quando é?

  • Data: domingo, 19 de outubro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA 

Retrospecto recente

BAH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 26 vitórias, contra 16 do Bahia, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor Gaúcho venceu por 1 a 0.

BAH

Outros

GRE

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

0