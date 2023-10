Bahia x Fortaleza: onde assistir ao time, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o Fortaleza na noite deste sábado (21), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Bahia vai em busca de sua terceira vitória consecutiva para seguir firme na luta para se manter fora da zona de rebaixamento. O Tricolor está na 14ª posição, com 31 pontos. O técnico Rogério Ceni deve mander Biel entre os titulares, enquanto Acevedo substituirá Rezende, suspenso.

Já o Fortaleza vem de derrota no jogo passado e acabou caindo par ao oitavo lugar, com 42 pontos. Finalista da Copa Sul-Americana, o time de Vojvoda quer voltar a vencer para não fragilizar a sua confiança.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 44 vezes, com 13 vitórias do Fortaleza, 16 do Bahia, além de 15 empates.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Acevedo, Yago, Thaciano, Cauly e Biel; Everaldo.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Lucero e Machuca (Guilherme).

Desfalques

Bahia

Rezende cumpre suspensão.

Fortaleza

Escobar cumpre suspensão.

Quando é?