Brasileirão
team-logoBahia
team-logoFortaleza
Mounique Vilela

Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 18h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026, o Bahia volta a campo pressionado pela necessidade de vitória. O time empatou por 2 a 2 com o Internacional e, na sequência, perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG. No momento, o Tricolor Baiano ocupa a quinta posição, com 53 pontos.

Por outro lado, o Fortaleza luta contra o rebaixamento. Em penúltimo lugar, com 31 pontos, o Leão do Pici está a cinco pontos do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 33 jogos no Brasileirão, soma sete vitórias, 10 empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 31%.

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Santiago Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Erick), Erick Pulga, Ademir e Willian José.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco, Pierre, Matheus Pereira, Pochettino, Breno Lopes, Herrera e Deyverson (Bareiro).

Escalações de Bahia x Fortaleza

BahiaHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestFOR
96
Ronaldo
46
Luciano Juba
2
G. Junior
21
S. Ramos
33
D. Duarte
6
Jean Lucas
19
C. Alexandre
14
Erick
12
Willian Jose
16
E. Pulga
7
A. Santos
12
Brenno
14
E. Mancuso
34
L. Gazal
6
B. Pacheco
3
G. Avila
5
M. Pereira
26
B. Lopes
30
Pierre
80
J. Herrera
7
T. Pochettino
27
A. Bareiro

4-2-3-1

FORAway team crest

BAH
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Ceni

FOR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Palermo

Desfalques

Bahia

Michel Araújo está suspenso, enquanto Gilberto e Mateo Sanabria estão lesionados.

Fortaleza

Lucas Sasha cumprirá suspensão, enquanto João Ricardo, Marinho, Benevenuto e Rodrigo estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA 

Retrospecto recente

BAH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

FOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Em 49 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 19 vitórias, contra 14 do Fortaleza, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

BAH

Outros

FOR

3

Vitórias

1

Empate

1

7

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0