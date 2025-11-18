Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Bahia e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 18h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026, o Bahia volta a campo pressionado pela necessidade de vitória. O time empatou por 2 a 2 com o Internacional e, na sequência, perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG. No momento, o Tricolor Baiano ocupa a quinta posição, com 53 pontos.

Por outro lado, o Fortaleza luta contra o rebaixamento. Em penúltimo lugar, com 31 pontos, o Leão do Pici está a cinco pontos do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 33 jogos no Brasileirão, soma sete vitórias, 10 empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 31%.

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Santiago Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Erick), Erick Pulga, Ademir e Willian José.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco, Pierre, Matheus Pereira, Pochettino, Breno Lopes, Herrera e Deyverson (Bareiro).

Desfalques

Bahia

Michel Araújo está suspenso, enquanto Gilberto e Mateo Sanabria estão lesionados.

Fortaleza

Lucas Sasha cumprirá suspensão, enquanto João Ricardo, Marinho, Benevenuto e Rodrigo estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025

quinta-feira, 20 de novembro de 2025 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 49 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 19 vitórias, contra 14 do Fortaleza, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

