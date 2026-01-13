Bahia de Feira x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Baiano 2026

Bahia de Feira e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE e da TV Bahêa (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Bahia de Feira entrou no Campeonato Baiano buscando reencontrar seu espaço entre os grandes do futebol estadual após o acesso e a montagem do elenco. Na estreia, a equipe empatou sem gols com a Juazeirense, mostrando uma defesa sólida e organizada, mas que ainda precisa de mais poder ofensivo. Jogar em casa, na Arena Cajueiro, diante da sua torcida é uma chance de buscar os primeiros três pontos no estadual.

Já o Bahia chega para o duelo embalado após uma vitória convincente por 4 a 2 sobre o Jequié na estreia da competição, mesmo com um time repleto de jovens e jogadores menos utilizados no elenco principal. Isso reflete a estratégia do técnico Rogério Ceni, que tem rodado a equipe no estadual para poupar titulares devido ao calendário apertado. Esse triunfo dá confiança ao grupo e coloca o Tricolor em posição positiva na tabela, buscando o segundo triunfo seguido.

Apesar do favoritismo do clube da série A do Brasileirão, a expectativa é de um jogo equilibrado, com o Bahia de Feira tentando aproveitar o fator casa, enquanto o Bahia deve usar a qualidade técnica dos seus jovens e rapidez nas transições para explorar os espaços.

Bahia de Feira: Milton; Dodô, Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Jr. Santos e Arthur; Lucas Santos, Ronan e Palácios. Técnico: João Carlos.

Bahia: João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende (Sidney), Jota, Pedrinho (David Martins); Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Bahia de Feira

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 Horário: 19h15 (de Brasília)

19h15 (de Brasília) Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana - BA

