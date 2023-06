Bahia demonstra interesse por Keno, do Fluminense

Clube comandado pelo Grupo City está disposto a fazer uma proposta pela contratação do atacante de 33 anos no mercado da bola

O Bahia demonstrou interesse na contratação de Keno, do Fluminense, no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube está disposto a fazer uma proposta pelo atacante de 33 anos na próxima janela de transferências do futebol brasileiro, que será entre 3 de julho e 2 de agosto.

Já foi feita uma consulta pelo Grupo City sobre a situação do atleta nas Laranjeiras. A ideia é pagar algo perto do que o Flu desembolsou pela aquisição do jogador — ele foi comprado do Atlético-MG por cerca de € 1 milhão (R$ 5,22 milhões na cotação atual) em dezembro do ano passado.

Keno ainda não deu qualquer sinalização sobre uma eventual transferência, mas já foi informado sobre o interesse do Bahia. O atacante tem contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2025 e chegou ao clube a pedido do técnico Fernando Diniz.

Na atual temporada, o atleta fez 23 partidas pelo Tricolor carioca, somando 1.389 minutos em campo. No período, fez três gols e deu cinco assistências. O atacante se recuperou de problemas musculares na coxa e está à disposição de Fernando Diniz para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira (21), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo Brasileirão.