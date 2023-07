Bahia x Corinthians ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela 16ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Corinthians se enfrentam na noite deste sábado (22), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Em 16º lugar com 13 pontos, o Bahia vive um mau momento na temporada. O Tricolor soma apenas uma vitória nos últimos dez jogos (quatro empates e cinco derrotas) e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Desta forma, o time de Renato Paiva está com o botão de alerta ligado e sabe que precisa ganhar em casa para não correr o risco de terminar a rodada dentro do Z-4.

Do outro lado, o Corinthians está na 15ª posição com 15 pontos, e chega com moral para o duelo, após conquistar a classificação tanto na Copa do Brasil, quanto na Copa Sul-Americana. Inclusive, de olho na semifinal contra o São Paulo no meio da semana, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve poupar alguns jogadores em Salvador. Moscardo é a nova ausência no Alvinegro, já que passou por uma cirurgia devido a uma apendicite.

As equipes já se enfrentaram 74 vezes, com 35 vitórias do Corinthians, 16 empates e 23 triunfos do Bahia.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Victor Hugo e Ryan; Acevedo, Thaciano, Cauly, Ademir e Kayky; Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Fausto Vera, Maycon (Roni, Giuliano ou Caetano), Renato Augusto e Matías Rojas; Wesley (Adson) e Yuri Alberto.

Desfalques

Bahia

Kayky, Danilo Fernandes e Biel estão no departamento médico.

Corinthians

Róger Guedes está suspenso, enquanto Rafael Ramos, Moscardo, Pedro, Paulinho e Gustavo Mosquito estão no departamento médico.

Quando é?