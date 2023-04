Bahia x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (24), na Arena Fonte Nova; veja como acompanhar na TV

Bahia e Botafogo se enfrentam na noite desta segunda-feira (24), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a goleada aplicada sobre o César Vallejo por 4 a 0 na Copa Sul-Americana, o Botafogo volta a atenção para a disputa do Brasileirão. Na rodada de estreia venceu o São Paulo por 2 a 1, enquanto o Bahia foi derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 1.

Em 52 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 20 vitórias, contra 15 do Botafogo, além de 17 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2020, o Bahia venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Rezende; Jacaré, Yago Felipe, Taciano, Cauly e Jhoanner Chávez; Ademir e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Rafael; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Gustavo Sauer, Tiquinho Soares e Luis Henrique. Técnico: Luis Castro.

Desfalques

Botafogo

Gatito, Marçal, Hugo e Patrick de Paula estão lesionados, enquanto Matheus Nascimento foi convocado pela seleção sub-20.

Bahia

Kanu emprestado ao Bahia pelo Botafogo, além de Marcos Victor e Raul Gustavo.

Quando é?