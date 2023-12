Bahia x Atlético-MG: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

na noite desta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Bahia e Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Na TV Globo, o jogo será narrado por Rogério Correa e com os comentários de Fabio Junior e Henrique Fernandes. Já no Premiere, Dandan Pereira estará ao lado dos comentaristas Cabral Neto e Grafite.

Na briga contra o rebaixamento, o Bahia não depende apenas de si para se livrar na Série B. Além da vitória, o tricolor baiano precisa torcer para que Vasco ou Santos não vença. Com 41 pontos, a equipe foi derrotada pelo já rebaixado América-MG por 3 a 2 na última rodada.

Do outro lado, o Atlético-MG é o único time que ainda tem chances de tirar o título do Palmeiras. Com 66 pontos, o Galo está a três do Verdão. Além de vencer e torcer por um tropeço do rival, a equipe mineira ainda precisa tirar uma diferença de oito gols no saldo.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende, Acevedo, Yago Felipe e Thaciano; Cauly, Biel. Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Arana; Otávio, Edenilson, Alan Franco e Rubens; Hulk e Paulinho. Técnico: Felipão.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Matheus Mendes, suspenso, e Bruno Fuchs e Battaglia, no departamento médico, são desfalques.

Quando é?