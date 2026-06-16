Aviso antecipado para os Faraós... Dupla egípcia corre o risco de ser suspensa

A seleção egípcia encerrou seu confronto contra a Bélgica na Copa do Mundo com um empate sem gols, conquistando seu primeiro ponto na fase de grupos e mantendo vivas as esperanças de classificação para a próxima fase.

O empate em 1 a 1 foi o resultado final do confronto entre Egito e Bélgica, na partida disputada pela primeira rodada da fase de grupos, antes de os Faraós se prepararem para um confronto importante contra a seleção da Nova Zelândia na segunda rodada.

A partida viu Marwan Attia e Ahmed Fathou receberem dois cartões amarelos, o que os coloca em risco de ficar de fora do confronto contra o Irã na terceira rodada da fase de grupos, caso qualquer um deles receba um novo cartão amarelo durante a próxima partida contra a Nova Zelândia.

O regulamento da Copa do Mundo prevê o cancelamento dos cartões amarelos acumulados após o término da fase de grupos, e os cartões são zerados novamente após o término das partidas das quartas de final.

Em termos de estatísticas históricas, a seleção egípcia registrou seu terceiro empate na história de suas participações na Copa do Mundo, depois de ter empatado em duas ocasiões durante a edição de 1990, a primeira contra a Holanda e a segunda contra a Irlanda.

A seleção egípcia enfrentará a Nova Zelândia na próxima partida, às 4h da madrugada de segunda-feira, pela segunda rodada da fase de grupos, em um confronto de grande importância para os Faraós na corrida pela classificação para as oitavas de final.

A seleção egípcia entra na próxima partida com a ambição de conquistar sua primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo, depois de ter somado, até agora, três empates e cinco derrotas em suas partidas anteriores no torneio mundial.