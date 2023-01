Avenida x Internacional ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela segunda rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

Avenida e Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio dos Eucaliptos, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois de estrear com o Juventude por 2 a 2 na rodada de estreia, o Internacional entra em campo em busca da primeira vitória no Gauchão. Para o confronto, o técnico Mano Menezes trata como dúvida a presença de Rodrigo Moledo. Caso seja preservado, Igor Gomes e Mário Fernandes brigam por uma posição.

Do outro lado, o Avenida vem de empate com o Novo Hamburgo sem gols na primeira rodada, e agora busca o primeiro triunfo na história contra o Internacional. Nos três encontros, foram três vitórias do Colorado. O técnico Márcio Nunes deve repetir a base da equipe que entrou em campo no domingo (21).

Prováveis escalações

Escalação do provável Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo (Igor Gomes ou Mário Fernandes) e Renê; Johnny, De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

Escalação do provável Avenida: Rodolfo Castro, Lucas Lopes, Micael, Marcão, César, Jhonata, Rafael Carrilho, PH, Garré, Wesley, Carlos Henrique.

Desfalques

Avenida

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Gabriel Mercado, em recondicionamento físico segue fora.

Quando é?