Avassalador na volta do futebol, Manchester United bate recorde na Premier League

Equipe é a primeira na era moderna do torneio a emplacar quatro vitórias consecutivas por três gols de diferença

Maior campeão inglês, com 20 títulos, o ficou longe de evitar que o arquirrival encostasse na liderança ao conquistar com sobras a 19ª taça. Só que a temporada que marcou o fim do jejum de 30 anos dos Reds está terminando com os Diabos Vermelhos em alta.

O United não sabe o que é perder há 17 jogos contando todas as competições. São 13 vitórias e quatro empates, sendo que em 12 partidas o goleiro De Gea não foi vazado. O desempenho fez a equipe do técnico Ole Gunnar Solskjaer (que chegou a ter o cargo em risco no ano passado) pegar o elevador na tabela do Inglês e entrar na briga por uma vaga direta na - algo impensável após um início de campanha fraco.

Fim de jogo: 0x3 Manchester United. O time chega a 17 jogos invictos, com 13 vitórias, e fica a um ponto do G4. Mais um clean sheet para David De Gea. pic.twitter.com/y4TIPFpCvi — Manchester United (@WeAreManUtdBR) July 9, 2020

A retomada do time de Manchester começou em fevereiro e resistiu à paralisação de mais de três meses do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus. No primeiro compromisso após a bola voltar a rolar, o United empatou por 1 a 1 com o em Londres. Mas, a partir daí, emplacou um chocolate após o outro.

Mais times

Ao derrotar o Aston Villa por 3 a 0 nesta quinta-feira, fora de casa (assista aos lances no vídeo acima), a equipe chegou à quatro vitórias seguidas por três gols de diferença no Inglês - antes, bateu o Bournemouth (5 a 2), (3 a 0) e Sheffield (3 a 0). Trata-se de um recorde na Era da Premier League - o último clube a ter uma sequência destas foi o Liverpool, em 1987.

4 - Manchester United are the first side in @premierleague history to win four consecutive games by a margin of 3+ goals, with the last team to do so in the English top-flight being Liverpool in October 1987. Powerhouse. pic.twitter.com/5B2wmxEngS — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2020

Mais do que os placares elásticos, o United tem empolgado a torcida com um futebol empolgante. Bruno Fernandes, símbolo da reação da equipe, tem mostrado sintonia com Marcus Rashford, Anthony Martial e Mason Greenwood. E Paul Pogba, outro que quase deixou Old Trafford, também está em alta. Isso só para citar a linha de frente.

Mais artigos abaixo

Em meio à boa fase, o francês declarou nesta quinta-feira que a meta do clube na temporada que vem tem que ser o título da Premier. E Solskjaer concordou. "Tenho certeza de que voltaremos a vencer a liga", disse o norueguês.

Destronar o arquirrival Liverpool é o sonho para a temporada que vem, mas vale lembrar que o United ainda está vivo na luta por duas conquistas nesta temporada: e .