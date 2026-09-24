A seleção da Holanda começou a Liga das Nações com um empate por 1 a 1 contra a Alemanha. A equipe holandesa esteve durante muito tempo em desvantagem, mas Cody Gakpo garantiu o merecido empate já nos acréscimos. Voetbalzone avalia os titulares e os reservas que atuaram por pelo menos 45 minutos com notas.

Denzel Dumfries esteve entre os melhores jogadores do lado holandês, com nota 7. O lateral-direito apareceu principalmente no ataque depois do intervalo, parou em Marc-André ter Stegen e mais tarde deu um cruzamento forte que quase terminou em gol de Mexx Meerdink.

Tijjani Reijnders também recebeu nota 7. Suas bolas paradas criaram perigo em várias ocasiões, e em uma cobrança de escanteio sua Virgil van Dijk cabeceou para o gol logo no início, embora o lance tenha acabado anulado por causa de uma falta de Brian Brobbey.

Crysencio Summerville também mereceu nota 7 e levou perigo com frequência pela ponta esquerda. Antes do intervalo, ele até teve uma boa oportunidade para colocar a seleção da Holanda em vantagem, mas sua cabeçada não resultou em gol.

O reserva Mexx Meerdink causou ótima impressão logo em sua estreia internacional e foi recompensado com nota 7. O atacante substituiu o lesionado Brobbey, deixou Dumfries em condição de finalizar com um belo toque de calcanhar e depois acertou a trave com desvio em Ter Stegen.

Quinten Timber não passou de um 5,5. O meio-campista perdeu bolas demais, recebeu cartão amarelo logo no início após uma falta em Kai Havertz e foi substituído aos 57 minutos para a entrada de Joey Veerman.

Virgil van Dijk também recebeu um insuficiente 5,5. O capitão achou que havia colocado a seleção da Holanda em vantagem com uma cabeçada certeira, mas viu seu gol ser anulado e depois recebeu cartão amarelo no decorrer da partida.

Ryan Gravenberch, com 6,5, ficou um pouco acima da média. Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Brian Brobbey e Gakpo receberam todos nota 6, sendo que o último acabou sendo decisivo para o resultado com seu empate tardio.





Notas da seleção da Holanda

Jogador Nota Bart Verbruggen 6 Denzel Dumfries 7 Jan Paul van Hecke 6 Virgil van Dijk 5,5 Micky van de Ven 6 Tijjani Reijnders 7 Ryan Gravenberch 6,5 Quinten Timber 5,5 Cryscensio Summerville 7 Brian Brobbey 6 Cody Gakpo 6 Mexx Meerdink 7















