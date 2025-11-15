Avaí x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Avaí e Remo se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, pela 37ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Na terceira colocação, com 59 pontos, o Remo tem a chance de retornar à elite do Brasileirão depois de 31 anos. Para isso, precisa vencer e torcer por derrotas de Chapecoense e Criciúma além de um ganhador no confronto direto entre Goiás e Novorizontino.

Por outro lado, o Avaí entra em campo apenas para cumprir tabela nas últimas duas rodadas. O Leão catarinense ocupa a nona posição, com 52 pontos. Em 36 jogos, soma 13 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 48%.

Avaí: Otávio; Marcos Vinícius, Anderson Jesus, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber.

Remo: Marcelo Rangel; Pedro Costa, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Nathan Camargo e Panagiotis; Diego Hernández, Pedro Rocha e Nico Ferreira.

Desfalques

Avaí

César Augusto cumprirá suspensão

Remo

Marcelinho está machucado.

Quando é?

Data: sábado, 15 de novembro de 2025

sábado, 15 de novembro de 2025 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC

Retrospecto recente

Classificação

Links úteis