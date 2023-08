Avaí x Criciúma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Avaí e Criciúma fazem clássico catarinense na tarde deste sábado (5), às 15h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de um empate no jogo passado, o Avaí perdeu a oportunidade de sair da zona de rebaixamento e segue em 18º lugar, com 18 pontos. O time quer quebrar um tabu, já que não vence o rival desde 2021.

Do outro lado, o Criciúma voltou a vencer após quatro jogos e subiu para a quarta posição, com 38 pontos marcados. O Tigre anunciou, no meio da semana, o retorno do atacante Hygor, que fica emprestado ao clube até o final da temporada.

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn, Igor, Roberto, Lipe, Bruno Cortez, Wellington, Rafael Gava, Eduardo Biasi, William Pottker, Felipe Rocha e Denilson.

Criciúma: Gustavo, Marcelo Hermes, Rayan, Rodrigo Fagundes, Claudinho, Rômulo, Arilson, Crystopher, Felipe Mateus, Fabinho e Felipe Vizeu.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?