Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Avaí e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Ressacada, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, o Avaí volta a campo em busca do segundo triunfo consecutivo. A equipe ocupa a parte intermediária da tabela, com 40 pontos. Em 28 jogos, soma 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, com aproveitamento de 47%.

Do outro lado, o Coritiba busca recuperação. O Coxa é o quarto colocado, com 47 pontos, mas não vence há três rodadas. Nesse período, empatou com o Goiás e sofreu derrotas para o América-MG por 1 a 0 e para o Criciúma por 2 a 0.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, Jamerson, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon e Cléber.

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho.

Desfalques

Avaí

JP cumprirá suspensão, enquanto Del Piage, Andrey, Quaresma e Gabriel Dias estão machucados.

Coritiba

Alex Silva, Rodrigo Rodrigues e Dellatorre estão no departamento médico.

Quando é?

Data: segunda-feira, 29 de setembro de 2025

segunda-feira, 29 de setembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Ressacada - Florianópolis, SC

Retrospecto recente

Classificação

Links úteis