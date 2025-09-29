+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Série B
team-logoAvaí
team-logoCoritiba
Mounique Vilela

Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (29), no Estádio Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Ressacada, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

A partida entre Avaí e Coritiba na Série B promete fortes emoções para os torcedores.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming.

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, o Avaí volta a campo em busca do segundo triunfo consecutivo. A equipe ocupa a parte intermediária da tabela, com 40 pontos. Em 28 jogos, soma 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, com aproveitamento de 47%.

Do outro lado, o Coritiba busca recuperação. O Coxa é o quarto colocado, com 47 pontos, mas não vence há três rodadas. Nesse período, empatou com o Goiás e sofreu derrotas para o América-MG por 1 a 0 e para o Criciúma por 2 a 0.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, Jamerson, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon e Cléber.  

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho.

Desfalques

Avaí

JP cumprirá suspensão, enquanto Del Piage, Andrey, Quaresma e Gabriel Dias estão machucados.

Coritiba

Alex Silva, Rodrigo Rodrigues e Dellatorre estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 29 de setembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Ressacada - Florianópolis, SC

Retrospecto recente

AVF
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Links úteis

