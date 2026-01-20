Avaí x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Catarinense 2026

Avaí e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Avaí chega ao duelo na segunda colocação do Grupo A. A equipe emendou duas vitórias seguidas nas últimas rodadas e busca mais uma vitória para tentar se classificar para a próxima fase. Além disso, o Leão é o atual campeão catarinense e segue entre os favoritos à classificação para as quartas de final nesta edição.

A Chapecoense também vem de duas vitórias seguidas, mas aparece na terceira colocação do Grupo B. O Verdão tem como objetivo somar mais pontos para consolidar sua colocação entre os classificados para as quartas de final.

O clássico promete pegar fogo, com ambas as equipes brigando por vagas em seus grupos. Após um começo irregular para ambos os lados, o jogo de amanhã pode dar moral para o resto do estadual.

Avaí: Sem escalação definida.

Chapecoense: Sem escalação definida.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Ressacada - Florianópolis, SC

