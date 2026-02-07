Avaí x Camboriú: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Catarinense 2026

Avaí e Camboriú se enfrentam neste domingo (8), às 18h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Catarinense 2026. A partida terá transmissão ao vivo da NSC TV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Avaí venceu o jogo de ida, fora de casa, por 2 a 1. A equipe leva vantagem e agora pode até empatar que se classifica para as semifinais. Em sua campanha no estadual, o Leão tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas,

Do outro lado, o Camboriú tem a missão de reverter o placar para tentar avançar. O time, que voltou à elite do campeonato nesse ano, busca avançar para se consolidar como um dos times mais fortes do estado.

O favoritismo é do Avaí, mas o Camboriú buscará reverter o resultado para ficar com a vaga nas semifinais.

Avaí: Otávio; Walisson, Allyson, Baldini e DG; Zé Ricardo, Pedro Cuiabá e Jean Lucas; Thayllon, Gaspar e Garcez. Técnico: Cauan de Almeida.

Camboriú: Vavá; Danilo, Matheus Belém, Alysson Dutra, Hygor e Reginaldo; Mansur, Choco, Nilton e Da Silva; Wermeson. Técnico: Laécio Aquino.

Desfalques

Avaí

Daniel Penha, Del Piage, João Maistro e Paulo Vitor seguem lesionados, enquanto Allyson cumpre suspensão.

Camboriú

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026

domingo, 8 de fevereiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Ressacada - Florianópolis, SC

