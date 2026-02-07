Goal.com
Catarinense
team-logoAvaí
team-logoCamboriú
Gabriel Marin

Avaí x Camboriú: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Catarinense 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (8), na Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Camboriú se enfrentam neste domingo (8), às 18h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Catarinense 2026. A partida terá transmissão ao vivo da NSC TV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Avaí venceu o jogo de ida, fora de casa, por 2 a 1. A equipe leva vantagem e agora pode até empatar que se classifica para as semifinais. Em sua campanha no estadual, o Leão tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas,

Do outro lado, o Camboriú tem a missão de reverter o placar para tentar avançar. O time, que voltou à elite do campeonato nesse ano, busca avançar para se consolidar como um dos times mais fortes do estado.

O favoritismo é do Avaí, mas o Camboriú buscará reverter o resultado para ficar com a vaga nas semifinais.

Avaí: Otávio; Walisson, Allyson, Baldini e DG; Zé Ricardo, Pedro Cuiabá e Jean Lucas; Thayllon, Gaspar e Garcez. Técnico: Cauan de Almeida.

Camboriú: Vavá; Danilo, Matheus Belém, Alysson Dutra, Hygor e Reginaldo; Mansur, Choco, Nilton e Da Silva; Wermeson. Técnico: Laécio Aquino.

Desfalques

Avaí

Daniel Penha, Del Piage, João Maistro e Paulo Vitor seguem lesionados, enquanto Allyson cumpre suspensão.

Camboriú

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Ressacada - Florianópolis, SC

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

