Kylian Mbappé, capitão da seleção da França, faltou ao treino dos "Bleus" nesta terça-feira, após sofrer de um mal-estar que o afastou da segunda sessão de treinamento da seleção sob o comando do técnico Zinédine Zidane.

A seleção francesa realizaria seu treino no centro de concentração da cidade de Clairefontaine, em preparação para o confronto com a Turquia na sexta-feira, na primeira partida de Zidane à frente da comissão técnica dos "Bleus".

O jornal "L'Équipe" revelou que Mbappé sofre de uma "síndrome semelhante à gripe", o que o levou a faltar ao treino, enquanto os demais 22 jogadores convocados por Zidane participaram normalmente.

No momento em que seus companheiros desceram ao gramado e fizeram questão de tirar fotos com os torcedores presentes, Mbappé, de 27 anos, permaneceu dentro do alojamento em Clairefontaine, onde os relatos indicaram que ele ficou de cama.

Ainda não foi definido o tempo de ausência do capitão da seleção francesa dos treinos, à espera de saber a evolução de seu estado de saúde antes do confronto com a Turquia, que representa a estreia de Zidane como técnico da seleção da França.

Nenhuma outra ausência nas fileiras da França

A seleção francesa não registrou nenhuma outra ausência, já que os 22 jogadores restantes compareceram ao treino aberto ao público e participaram das fotos antes do início da sessão de treinamento.

Os membros da comissão técnica, à frente deles David Bettoni, auxiliar de Zidane, e Fabien Barthez, haviam chegado ao gramado alguns minutos antes dos jogadores.

Já Zidane esperou até que os jogadores começassem o aquecimento e a torcida se dirigisse às arquibancadas do estádio "Bibarrou", antes de se juntar ao grupo, numa tentativa de evitar roubar os holofotes de seus jogadores durante o treino aberto.

Após o confronto com a Turquia, a seleção da França tem pela frente outras três partidas na Liga das Nações da Europa durante a primeira convocação sob o comando de Zidane, quando visita a Bélgica em 28 de setembro, antes de receber a Itália e a Bélgica nos dias 2 e 5 de outubro no estádio "Stade de France".

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