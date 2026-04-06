Ausência importante... Más notícias para Flick antes do confronto com o Atlético de Madrid

O Barcelona iniciou sua semana de preparação para as quartas de final da Liga dos Campeões com notícias preocupantes, já que foi confirmada a ausência de um jogador fundamental da equipe na esperada partida de ida contra o Atlético de Madrid, no estádio “Spotify Camp Nou”.

De acordo com o jornal catalão Sport, embora o elenco esteja se completando gradualmente, o último treino revelou que o holandês De Jong continua treinando sozinho, afastado do grupo.

Em sua reportagem intitulada “Más notícias para Flick”, o jornal esclareceu que o jogador, ausente há mais de um mês devido a uma lesão muscular, ainda não recebeu liberação médica, o que coloca o técnico alemão em um verdadeiro dilema tático antes do confronto europeu.

E informou que o clube se recusa totalmente a apressar o retorno de De Jong para evitar qualquer recaída que possa encerrar sua temporada, especialmente porque a La Liga e a competição europeia chegaram às fases decisivas.

E esclareceu que o “plano de recuperação” visa dar a De Jong alguns minutos no clássico catalão contra o Espanyol no início da próxima semana, para que ele esteja em plena forma física para a partida de volta no “Metropolitano”.

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