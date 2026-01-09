Audax x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Audax e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Professor José Liberatti, em Osasco, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético-MG conquistou a competição pela última vez em 1983, ao levar a melhor sobre o Botafogo de Ribeirão Preto na final, que terminou com o placar de 2 a 1. Na atual edição da Copinha, a equipe mineira integra o Grupo 29, ao lado de Audax, União e QFC.

Do outro lado, o Audax, time paulista, disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela 14ª vez em sua história e sua melhor campanha foi em 2013, quando alcançou as quartas de final.

Na segunda rodada da Copinha 2026, o Atlético-MG ganhou do QFC por 3 a 0, enquanto o Audax bateu o União por 6 a 0.

A primeira fase da Copinha conta com 128 times divididos em 32 grupos, sendo que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a etapa seguinte. A partir daí, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata até a final, marcada para o dia 25 de janeiro.

Audax: Matheus Tosti, Caio Andrade, Bryan Antunes, Kayky Persi, Miguel Batista, Leonnan, André Valadão, Henry, Antony Pietro, Enzo Cubas e Yuri Giuly. Técnico: Yago Nazário

Atlético-MG: Pedro Cobra, Vitor Gabriel, Lucas Santana, Pedro Xavier, Lucas Souza, Luiz Peu, Eric Soares, Mosquito, Gabriel Veneno, Riquelme e João Teixeira. Técnico: Leandro Zago

Desfalques

Audax

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 10 de janeiro de 2026

sábado, 10 de janeiro de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Municipal Professor José Liberatti - Osasco, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

