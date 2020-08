Aubameyang, o salvador do Arsenal: decide FA Cup e faz clube sonhar com sua permanência

Atacante gabonês marcou os dois gols da virada dos Gunners sobre o Chelsea na final da Copa da Inglaterra e vaga na Europa pode ajudar a segurá-lo

Pierre-Emerick Aubameyang continua provando que não foi à para passear. O craque do Gabão marcou os dois gols do Arsenal sobre o Chelsea e garantiu o 14º título da FA Cup para os Gunners, em um jogo transmitido com exclusividade pelo DAZN no . Com isso, o time vermelho de Londres garantiu vaga direta para jogar a fase de grupos da e esse é o principal motivo que faz o torcedor do sonhar com a permanência do camisa 14 por pelo menos mais uma temporada.

Não é nenhum exagero dizer que Aubameyang é a melhor contratação do Arsenal nas últimas temporadas. Por mais que o clube viva uma fase instável e claudicante, longe do protagonismo da década passada, Auba tem sido um fator de regularidade que tem ajudado os Gunners a não passar maiores vergonhas. Se não fosse por Auba, o Arsenal não jogaria nenhuma competição europeia na próxima temporada.

Isso porque o camisa 14 não marcou apenas os dois gols da finalíssima, como também anotou os dois tentos da complicada semifinal contra o Manchester City, quando Mikel Arteta bateu pela primeira vez o seu mestre, Pep Guardiola. Portanto, é justo dizer que o gabonês salvou o ano do Arsenal.

Na temporada passada os Gunners ficaram em quinto lugar, longe de qualquer possibilidade de título, mas Aubameyang colocou seu nome na artilharia do certame ao marcar 22 gols, o mesmo número de Sadio Mané e Mohamed Salah, do . Na temporada 2019/20, Auba marcou os mesmos 22 gols e terminou o torneio como vice-artilheiro, junto com Danny Ings, e apenas atrás de Jamie Vardy, que fez 23 gols.

A queda do protagonismo do Arsenal na Premier League e nas competições europeias parecia desmotivar o artilheiro, que já começou a receber sondagens de grandes clubes europeus, dentre os quais destaca-se o .

Entretanto, a saída de Unai Emery e a consequente chegada de Mikel Arteta parece ter dado um novo ânimo ao camisa 14 e tudo indica que Auba pode permanecer no Emirates Stadium. De acordo com a ESPN, o gabonês pede um novo contrato de três anos e 250 mil libras (cerca de R$ 1.7 milhão) por semana para renovar com o Arsenal. O salário atual do atacante é de 200 mil (cerca de R$ 1.3 milhão) por semana.

Já com 31 anos, Aubameyang tem em mãos a chance do provável último grande negócio de sua carreira, que ganhou destaque no seu período defendendo o . Pelo Arsenal, o gabonês acumula 108 jogos, com 68 gols marcados e 15 assistências, somando todas as competições.