Atlético Tucumán x Argentinos Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (12), pela 16ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético Tucumán e Argentinos Juniors se enfrentam na noite desta sexta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio José Fierro, em Tucumán, pela 16ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Belgrano por 1 a 0 na última rodada do Argentino, o Atlético Tucumán busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar das últimas posições do torneio. No momento, soma apenas 14 pontos, enquanto o Argentinos Jrs, com 20, vem de três empates consecutivos na temporada.

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em nove jogos disputados, foram três vitórias para cada lado, além de três empates. No último encontro válido pelo Campeonato Argentino de 2022, o Tucumán venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético Tucumán: Marchiori; Romero, Bianchi, Ortiz; Tesuri, Acosta, Sánchez, Pereyra, Orihuela; Estigarribia, Coronel. Técnico: Lucas Pusineri.

Argentinos Jrs: Alexis Martin; Kevin Mac Alliester, Lucas Villalba, González, Marco Di Cesare, Matías Vera, Alan Rodríguez, Javier Cabrera, Rodrigo Cabral, Gabriel Ávalos, Verón. Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

Atlético Tucumán

Marcelo Gonzalez e Bautista Kociubinkski estão fora.

Argentinos Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?