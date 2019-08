Atlético-MG x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Voltando suas atenções para o Brasileirão, o recebe o neste sábado (24), às 11h (de Brasília), no Independência, em duelo válido pela 16ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

QUANDO É?

Veja informações da partida!

JOGO Atlético-MG x Bahia DATA Sábado, 24 de agosto LOCAL Independência - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 11h (Brasília)

ONDE E COMO VER?



(Foto:Divulgação Atlético-MG)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Ocupando a quinta posição, com 27 pontos, o se concentra no Brasileirão após sair em vantagem nas quartas de final da Sul-Americana, quando venceu o La Equidad por 2 a 1.

A tendência é que a maioria dos jogadores seja preservada para a partida desta terça-feira, em Bogotá, pelas quartas de final da Sul-Americana.

Provável escalação: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Léo Silva e Lucas Hernández; Ramón Martínez; Otero, Nathan, Luan (Vinícius ou Cazares) e Geuvânio; Alerrandro.

Mais artigos abaixo

BAHIA

Ainda sem saber se poderá contar com Gilberto, o técnico Roger Machado poderá utilizar Ronaldo ou Guerra.

Com o tripé de meio formado por Gregore, Elton e Douglas Augusto, o Tricolor embalou no Brasileiro e chegou às quartas de final da ao eliminar o , com duas vitórias por 1 a 0.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 1 x 0 Atlético-MG Brasileirão 17 de agosto Atlético-MG 2 x 1 La Equidad 21 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO La Equidad x Atlético-MG Copa Sul-Americana 27 de agosto 21h30 (de Brasília) x Atlético-MG Brasileirão 1 de setembro 19h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Bahia Brasileirão 11 de agosto Bahia 1 x 1 Brasileirão 18 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Brasileirão 31 de agosto 17h (de Brasília) x Bahia Brasileirão 7 de setembro 11h (de Brasília)

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Giovanni; Gregore; Flavio, Ronaldo (Guerra); Artur, Lucca; Gilberto