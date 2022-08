Atlético-MG vende Zé Welison ao Fortaleza por R$ 1,25 milhão

Jogador de 27 anos estava emprestado. Cearenses terão 75% dos direitos econômicos do atleta

O Atlético-MG vendeu o volante José Welison para o Fortaleza no mercado da bola. Os cearenses pagaram R$ 1,250 milhão pela aquisição do volante, como soube a GOAL por meio de uma fonte ligada ao clube mineiro.

O Fortaleza será detentor de 75% dos direitos econômicos do meio-campista de 27 anos. Os outros 25% pertencem ao Galo, conforme apurado pela reportagem.

O jogador estava emprestado ao Fortaleza até dezembro deste ano, mas o clube se adiantou e acertou a contratação do atleta antes do término do compromisso. Ele assinará o novo vínculo em janeiro de 2023.

A venda de José Welison ao Fortaleza foi intermediada pelo empresário André Cury. O agente foi o responsável por levar o atleta à Cidade do Galo em 2018 de forma gratuita e, agora, é quem conduz a venda ao Fortaleza.

Zé Welison disputou 31 partidas pelo Fortaleza em 2022, com 2.058 minutos em campo. No período, ele marcou em três oportunidades. O jogador conta com o prestígio da comissão técnica na Arena Castelão.