Atlético-MG vê Rodinei valorizado após elogio de Tite e procura do River

Galo fez oferta de três anos para assinar pré-contrato com o lateral direito, mas negócio só terá desfecho ao fim da temporada

O Atlético-MG mantém as conversas para tentar um acordo com Rodinei. O clube fez uma proposta de três anos pelo lateral direito de 30 anos, mas vê o jogador mais valorizado no mercado da bola, como soube a GOAL.

Há três pontos que fazem com que o Galo veja o atleta mais caro para a próxima janela de transferências: o desempenho recente do atleta pelo Flamengo, o elogio de Tite durante a convocação para a seleção brasileira e a procura recente do River Plate, de Marcelo Gallardo.

Rodinei cresceu de rendimento pelo Flamengo. Ele soma 34 partidas no time carioca, com 2.138 minutos em campo. No período, ele se responsabilizou por seis assistências. O bom futebol fez com que ele atraísse o interesse vários clubes. Dentre eles, o River Plate, de Marcelo Gallardo.

O defensor recebeu sondagem recentemente do clube argentino, mas a situação ainda não avançou. Há ainda outros clubes brasileiros com o desejo de contratá-lo no mercado da bola.

O técnico da seleção brasileira, Tite, fez elogio ao jogador durante a convocação para os próximos amistosos da equipe nacional, ocorrida na última sexta-feira (9).

"Quando você fala de improviso (na lateral-direita), está sendo impreciso na avaliação tática da equipe. Ela constrói de uma forma diferente de laterais do que, por exemplo, o Rodinei que está muito bem, faz no Flamengo. Nossa construção é interna, e não externa, de lateral", afirmou.

Em que pese a avaliação sobre a valorização de Rodinei, os mineiros estão otimistas para um acordo com o lateral direito, mas entendem que a definição só acontecerá ao término da temporada, previsto para novembro deste ano.

O jogador pode assinar um pré-contrato com outro clube desde julho passado, mas prefere aguardar o fim da temporada para definir o futuro. O latera-direito segue com a ideia de deixar o clube em dezembro. Por outro lado, o rubro-negro ainda avalia se tentará uma reaproximação