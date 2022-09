Cobiçado no mercado da bola, Rodinei aguarda final da temporada para escolher novo clube

Atlético-MG e Botafogo se antecipam e querem assinar pré-contrato com o jogador

Um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, Rodinei vem sendo bastante assediado por vários clubes no mercado da bola. Decido a não renovar o contrato com o Rubro-Negro, que termina em dezembro deste ano, ele pretende avaliar as propostas no final da temporada.

Sabendo da evidência do jogador no mercado, o Atlético-MG decidiu se antecipar e já enviou uma proposta de olho em assinar um pré-contrato com o lateral-direito. Recentemente, o Botafogo foi mais um clube a formalizar o interesse. A notícia foi trazida primeiramente pelo Lance e confirmada pela GOAL.

O time de Luís Castro também não quer esperar o final do ano e pretende assinar um pré-contrato com o jogador. Rodinei, por sua vez, quer focar na fase decisiva que vive com o Flamengo e, quem sabe, deixar o clube conquistando títulos expressivos como titular.

Além dos dois alvinegros, equipes como Internacional e Grêmio também manifestaram o desejo de contar com o jogador a partir da próxima temporada. O River Plate, da Argentina, fez contato com o estafe do atleta e avalia a possibilidade de formalizar uma proposta.

O próprio Flamengo tentou retomar uma conversa por renovação, mas esbarrou no desejo do atleta. Segundo soube a GOAL, o entendimento é de que o lateral vive uma montanha russa no clube e, apesar do bom momento, nunca tem 100% da confiança do torcedor. A ideia é buscar mais estabilidade na próxima equipe e um bom contrato, levando em consideração que o jogador já tem 30 anos.