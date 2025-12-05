Atlético-MG x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana 2026, Atlético-MG e Vasco se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Palmeiras por 3 a 0, o Atlético-MG volta a campo precisando vencer para conquistar a classificação para a Sul-Americana. Com 45 pontos, o Galo está atrás do Gigante da Colina por conta dos critérios de desempate. Para o confronto, o técnico Sampaoli deve contar com força máxima, com exceção dos jogadores que já estão fora da temporada: Júnior Santos e Lyanco.

Por outro lado, o Vasco, também com 45 pontos, entra em campo com a vantagem do empate para confirmar a vaga na Sul-Americana. Na última rodada, a equipe de Fernando Diniz perdeu para o Mirassol em casa por 2 a 0. Visando a semifinal da Copa do Brasil, que será disputada contra o Cruzeiro, o técnico Fernando Diniz deve poupar os seus principais jogadores.

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Vitor Hugo e Junior Alonso (Ruan); Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes (Alexsander) e Guilherme Arana; Bernard, Dudu e Rony (Hulk).

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Tchê Tchê), Hugo Moura, Robert Renan e Puma; Cauan Barros, Thiago Mendes e Matheus França; David (Vegetti), Andrés Gómez e Rayan.

Desfalques

Atlético-MG

Júnior Santos e Lyanco seguem lesionados.

Vasco

Carlos Cuesta está suspenso, enquanto Adson, Paulo Ricardo e Jair estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 7 de dezembro de 2025

domingo, 7 de dezembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis