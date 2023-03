Atlético-MG dá status de inegociável a Eduardo Vargas e descarta saída

Diretoria não quer esvaziar elenco na reta final do mercado da bola; atacante tem contrato até o final de 2024

O Atlético-MG trata Eduardo Vargas como um jogador inegociável no atual mercado da bola, como soube a GOAL. O clube não tem interesse em liberá-lo na janela de transferências que se encerra em 4 de abril, na próxima terça-feira.

O atacante de 33 anos está nos planos do técnico Eduardo Coudet para o decorrer da temporada. Ele, inclusive, tem recebido oportunidades sob o comando do argentino. O atleta fez 11 jogos em 2023, somando 517 minutos em campo. No período, marcou dois gols e se responsabilizou por uma assistência.

O chileno recebeu algumas consultas durante o mercado da bola, especialmente de outros clubes do futebol brasileiro, mas a diretoria não pretende liberá-lo. As saídas de Ademir para o Bahia e Eduardo Sasha para o Red Bull Bragantino devem ser as últimas na atual janela de transferências.

Uma parte do estafe do atleta chegou a cogitar uma transferência para o Internacional, mas os gaúchos não se animaram com a possível chegada do estrangeiro, e o Galo vetou a saída do jogador chileno.

A diretoria é cautelosa e evita esvaziar o elenco na reta final da data limite para contratações do futebol brasileiro. Com as saídas mais recentes, o ataque tem cinco opções: Alan Kardec, Eduardo Vargas, Hulk, Paulinho e Pavon.

O chileno renovou contrato com o Atlético-MG em abril do ano passado. À época, ele estendeu o compromisso até dezembro de 2024. Ele chegou ao clube em novembro de 2020 e foi fundamental nas conquistas de Brasileirão e Copa do Brasil em 2021.