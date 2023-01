Vargas é oferecido, mas não anima diretoria do Internacional

Atacante do Atlético-MG foi sugerido ao Colorado por intermediários, mas a contratação do chileno ainda não empolga a diretoria

Eduardo Vargas foi oferecido ao Internacional no mercado da bola, mas ainda não empolgou a diretoria colorada, como soube a GOAL. O negócio não está descartado, mas é considerado difícil nos bastidores do Beira-Rio.

Intermediários procuraram a cúpula do Inter a fim de tentar a transferência do atacante chileno para o futebol gaúcho. A ideia é que ele mantenha um contrato nos padrões do Galo ao se transferir para o Rio Grande do Sul.

Um dos principais problemas para o acordo é a questão financeira. Eduardo Vargas recebe cerca de R$ 900 mil mensais no vínculo que assinou na Cidade do Galo — o compromisso se encerra em 31 de dezembro de 2024.

O Internacional não está disposto a desembolsar o valor para contar com o atacante no elenco comandado por Mano Menezes. O técnico quer um centroavante para se tornar referência do time, mas não gostaria de um gasto elevado. A única exceção seria o colombiano Rafael Santos Borré, que pertence ao Eintracht Frankfurt.

Outro entrave é o fato do atacante contar com o aval do técnico Eduardo Coudet no Atlético-MG. O argentino acredita que Vargas, de 33 anos, pode ser uma opção interessante para o setor ofensivo, que deve contar com Hulk e Paulinho entre os titulares durante a temporada.