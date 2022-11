Vargas descarta saída e pretende cumprir contrato com o Atlético-MG

Chileno de 32 anos só aceita abrir conversas para sair se mantiver o salário que recebe atualmente na Cidade do Galo

Eduardo Vargas não faz planos para deixar o Atlético-MG em 2023. O chileno de 32 anos tem contrato com o clube até dezembro de 2024 e está satisfeito com os moldes do atual contrato na Cidade do Galo, como soube a GOAL. A diretoria também não pretende se desfazer do atleta e acredita que pode recuperá-lo.

O atacante não pretende abrir mão do vínculo neste momento, mesmo que tenha aceitado uma redução salarial na renovação assinada em meados de 2022 — o atual compromisso estabelece pagamento de R$ 900 mil por mês.

Feliz em Belo Horizonte e com novas oportunidades do técnico Cuca — ele foi titular no empate contra o São Paulo e deve manter a condição na noite desta segunda-feira (7), diante do Botafogo —, Vargas deseja seguir à risca o compromisso com os mineiros.

O atleta ficou afastado por um curto período depois da eliminação para o Palmeiras, na semifinal da Libertadores 2022. Na ocasião, ele se ausentou de partidas do Brasileirão por decisão da comissão técnica.

Na terceira temporada com as cores do Atlético-MG, o atacante soma 36 partidas, com quatro gols marcados e quatro assistências. Ao todo, o jogador tem 95 jogos pelo clube, com 19 bolas na rede e dez passes para os companheiros marcarem.