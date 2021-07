Atlético-MG segue limpa no elenco e acerta saída de mais dois jogadores

O Atlético-MG encontrou uma alternativa nos últimos meses: negociar atletas que estão fora dos planos

Precisando vender jogadores para equilibrar as contas do clube, o Atlético-MG encontrou uma alternativa nos últimos meses: negociar atletas que estão fora dos planos. Assim, ao mesmo tempo, a diretoria resolve duas questões: arrecada valores na transferência e se “livra” de salários até o fim dos contratos. Casos recentes dos atacantes Edinho e Denílson. Edinho foi anunciado oficialmente pelo Fortaleza até o fim de 2024. Denílson vai jogar no Paços de Ferreira, de Portugal até dezembro de 2023.

Os dois jogadores estavam voltando de empréstimos e não seriam utilizados no elenco principal do Galo pelo técnico Cuca. Denílson, de 25 anos, é centroavante e esteve um ano emprestado ao Al Dhafra FC, dos Emirados Árabes. Contratado pelo Atlético-MG em junho de 2018, fez apenas oito jogos pelo time mineiro e nenhum gol. Depois, o jogador foi emprestado para dois clubes portugueses: Tontela e o próprio Paços de Ferreira.

O atacante Edinho, de 26 anos, também chegou ao Galo em junho de 2018, após se destacar pelo Fortaleza na edição anterior do Brasileirão. Porém, na equipe mineira não conseguiu manter o bom futebol. Foram apenas 11 jogos e um gol marcado. Em 2019, chegou a ser repassado por empréstimo ao tricolor cearense.

Recentemente, Edinho esteve emprestado ao Daejeon Citizen, da Coréia do Sul. O clube não exerceu direito de compra. Novamente, houve o interesse da diretoria do Fortaleza e o martelo foi batido.

Antes de Edinho e Denílson, o Galo negociou o volante Léo Sena , para o Spezia-ITA, e o meia-atacante David Terans , ao Athletico-PR.

Léo Sena foi comprado pelo clube italiano por 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 8,1 milhões) . O Atlético-MG mantém 10% dos direitos econômicos em caso de futura negociação. Pelo Atlético-MG, Léo Sena foi muito pouco aproveitado no Galo. Apenas três jogos, sob o comando de Jorge Sampaoli. Fora dos planos, teve a proposta de empréstimo do Spezia. Na Itália, o início também foi difícil, depois o atleta se tornou peça importante e foi adquirido.

Já o uruguaio David Terans, que estava emprestado ao Peñarol, se acertou, em definitivo, ao Athlético-PR. O clube mineiro irá receber R$ 7,5 milhões pela venda de 80% dos direitos.

Terans foi contratado pelo Atlético-MG em 2016 e nunca conseguiu se firmar na equipe. Foram 33 partidas e dois gols. Em 2020, foi emprestado ao Peñarol, reencontrou o bom futebol, e chamou atenção da equipe paranaense.