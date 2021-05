Atlético-MG deve receber milhões em vendas de Terans e Léo Sena

Além disso, o atacante Savarino desperta interesse de equipes do futebol espanhol

O Atlético-MG tem a meta de alcançar R$ 120 milhões em vendas de jogadores na temporada 2021. E as primeiras negociações podem ocorrer em breve. Dois atletas fora dos planos, que estão emprestados ao exterior, deverão render milhões aos cofres do clube mineiro.

O meia-atacante David Terans, de 26 anos, desperta interesse do Athletico-PR e o negócio poderá ser sacramentado nas próximas horas. Destaque do Peñarol, Terans marcou seis gols e deu três assistências em sete partidas da atual edição da Copa Sul-Americana. Ele está emprestado pelo Galo até o fim de dezembro. Com a proposta do Furacão, o Peñarol tem, pelo contrato, preferência para aquisição. No entanto, o clube uruguaio não terá condições financeiras de realizar a compra.

Se concretizada, a venda de 80% dos direitos econômicos do meia-atacante irá render cerca de R$ 7,5 milhões ao Atlético-MG.

Em 2018, Terans foi comprado por US$ 1,6 milhões (R$ 6 milhões na época). Recentemente, a diretoria do Galo quitou uma dívida de R$ 5,8 milhões na FIFA junto ao Rentistas-URU.

O Athletico-PR precisa se apressar já que a janela de transferências internacionais no Brasil fecha no próximo domingo, dia 23. Para conseguir utilizar o jogador no início do Brasileirão, o nome de David Terans terá que aparecer de volta ao Atlético-MG no BID da CBF até às 19h desta sexta-feira. Depois, o registro do contrato no novo clube poderá acontecer após o fechamento da janela.

Outra situação que pode render milhões ao Galo é a transferência em definitivo do volante Léo Sena. A situação poderá ser definida em breve. De acordo com a imprensa italiana, o Spezia-ITA irá exercer o direito de compra de parte dos direitos econômicos do atleta que estão fixados em 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 13 milhões. O Goiás ainda detém aproximadamente 20% dos direitos.

Léo Sena, de 24 anos, foi contratado pelo time mineiro, a pedido do então técnico Jorge Sampaoli, em julho de 2020, quando o futebol estava paralisado por conta da pandemia. Na época, a diretoria atleticana gastou R$ 4 milhões. Porém, o atleta não caiu nas graças do treinador e fez apenas três gols com a camisa atleticana.

Savarino na mira do futebol espanhol

Titular do Atlético-MG e pré-convocado pela seleção da Venezuela para a Copa América 2021, o atacante Savarino desperta interesse de três clubes espanhóis. A notícia foi publicada pelo jornalista venezuelano Armando Naranjo, do portal Fútbol en Línea. Os clubes seriam Granada e Villarreal, ambos de La Liga, e Málaga, da segunda divisão. A diretoria do Atlético-MG garante que, até o momento, não recebeu nenhuma proposta oficial.

Aos 24 anos, o jogador vive o melhor momento da carreira e poderá se transferir para o Velho Continente nos próximos meses.

Na atual temporada, o camisa 70 do Galo disputou dez partidas, seis no Campeonato Mineiro e quatro pela Copa Libertadores. Veloz, o atacante venezuelano se destaca principalmente pelas assistências aos colegas de equipe. No ano, ele deu três assistências, a última delas para o gol de Guilherme Arana contra o América de Cali, no último dia 13, pela Libertadores.

Savarino chegou a Belo Horizonte no início de 2020 a pedido do então técnico Rafael Dudamel. À época, o time mineiro desembolsou 2 milhões de dólares (R$ 8,62 milhões) pela compra de 60% dos direitos junto ao Real Salt Lake-USA.

Savarino está na pré-lista da Venezuela para os dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas e disputa da Copa América entre junho e julho.