Atlético-MG vende Léo Sena em definitivo ao futebol italiano

O Spezia exerceu o direito de compra após período de empréstimo do volante

O volante Léo Sena vai permanecer no futebol italiano. O Spezia, clube da primeira divisão, anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (2), que exerceu direito de compra dos direitos econômicos do atleta.

Conforme apurado pela Goal, o valor total da transferência foi 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 8,1 milhões) por 90% dos direitos. O Atlético-MG negociou 70% e os outros 20% pertenciam ao Goiás. O Galo permanece com 10% em futura negociação.

Na operação, o time mineiro vai embolsar cerca de R$ 5,6 milhões, enquanto o clube goiano fica com R$ 1,6 milhão.

"O jogador de futebol brasileiro, um dos protagonistas da temporada, permanecerá no clube até 30 de junho de 2024", informou o Spezia no site oficial.

A diretoria do Atlético-MG ainda não confirmou a negociação porque ainda aguarda assinatura de documentos.

Léo Sena não estava nos planos para o restante da temporada. O jogador, de 25 anos, foi adquirido em 2020, na época, por R$ 4 milhões. Pedido pelo técnico Jorge Sampaoli, Léo Sena praticamente não teve chances de jogar no Galo. Foram apenas três partidas. Foi emprestado ao Spezia em outubro do ano passado.

No time italiano, se tornou importante peça na reta final da temporada. Fez 19 partidas, seis como titular.

Sem propostas para atuais jogadores do elenco

Além da negociação do volante Léo Sena, o Atlético-MG realizou, recentemente, a venda em definitivo do meia-atacante uruguaio David Terans ao Athletico-PR. O clube recebeu R$ 7,5 milhões por 70% dos direitos. Mesmo assim, a diretoria do Galo informa que necessita de efetuar transferências para fechar o balanço financeiro da temporada. No entanto, até o momento, o clube não recebeu nenhuma proposta oficial por atletas do atual elenco. Quem garante é o diretor de futebol Rodrigo Caetano:

“Naturalmente os jogadores que são convocados por seleções de seus países ou seleção olímpica, pela ordem natural das coisas, eles acabam tendo uma visibilidade maior. Mas, até o presente momento, não tivemos nenhuma oferta oficial por nenhum de nossos atletas”, garante.

“O clube precisa realizar vendas porque todos vocês sabem a situação que nós enfrentamos no que diz respeito ao nosso déficit, ao nosso passivo. Cabe a nós termos mapeado todo o mercado já possibilidades caso tenhamos qualquer tipo de perda”, acrescenta.

Os principais jogadores do Atlético-MG que estão monitorados pelo mercado europeu são: atacante Savarino, os laterais Guga e Guilherme Arana, zagueiro Igor Rabello. Mesmo com boas possibilidades de realizar transferências, o diretor Rodrigo Caetano destaca que o mercado internacional mudou o perfil nos últimos anos:

“O dinheiro praticamente sumiu. Não é só aqui no Brasil. Se você for ver aí o número de transferências e o número de valores envolvidos é baixíssimo. Boa parte das transferências realizadas ela tem se dado por jogadores que ficam livres no mercado. Então, para o Galo realizar uma venda tem que valer a pena. Se existe uma possibilidade de aquecer o mercado, que eu tenho minhas dúvidas, isso vai acontecer entre junho e julho”, completa.