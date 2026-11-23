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Derrota para o Boca Juniors na final da Sul-Americana amplia sequência negativa do Galo e repete cenário de frustrações vivido nas últimas duas temporadas

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A derrota do Atlético-MG para o Boca Juniors, por 2 a 0, na final da Copa Sul-Americana, no último sábado (21), fez o Galo repetir um ciclo que tem marcado os últimos anos. Pelo terceiro ano consecutivo, o clube mineiro chega à reta final da temporada em meio a uma sequência negativa, com decisões perdidas e dificuldades para reencontrar o caminho das vitórias. O resultado em Barranquilla ampliou o jejum alvinegro para oito partidas sem triunfos.

O momento de instabilidade começou ainda nas fases decisivas da Sul-Americana, com a derrota por 2 a 0 para o Montevideo City Torque, na semifinal. Desde então, o Atlético também perdeu para Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Botafogo, além de empatar com Grêmio e Mirassol. A sequência inclui ainda o revés para o Boca Juniors, que confirmou o vice continental, e a eliminação na semifinal da Copa do Brasil diante do Grêmio.

O roteiro se assemelha ao vivido em 2025, quando a equipe, então comandada por Jorge Sampaoli, também atravessou um período de instabilidade na reta decisiva. Naquele ano, o Galo acumulou seis partidas sem vencer, com três empates e três derrotas, incluindo o vice da Sul-Americana para o Lanús, nos pênaltis, e resultados negativos no Brasileirão. A sequência comprometeu o desempenho do time no encerramento da temporada, na qual o Galo ficou em 11º no Campeonato Brasileiro.

Em 2024, o cenário foi ainda mais complicado. Sob o comando de Gabriel Milito, o Atlético ficou 12 jogos sem vencer justamente quando disputava decisões da Copa do Brasil e da Libertadores. O time perdeu os dois títulos, diante de Flamengo e Botafogo, respectivamente, e ainda enfrentou dificuldades no Brasileirão, terminando na 12ª posição. A série negativa reuniu derrotas e empates que aumentaram a pressão sobre o elenco em um dos momentos mais importantes do calendário.

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Além dos resultados, o Galo tem convivido com problemas físicos no elenco e dificuldades para manter regularidade nas partidas decisivas. Em três temporadas consecutivas, o clube chegou a fases importantes de competições eliminatórias, mas terminou o ano sem conseguir transformar as campanhas em títulos. A repetição do cenário também aumenta a cobrança sobre o planejamento, as escolhas técnicas e a capacidade de reação do grupo — não por acaso, após o vice para o Boca, a permanência de Eduardo Dominguez para 2027 foi colocada em xeque pela cúpula alvinegra.

Próximas partidas CAM Brasileirão 18:00 COR Assistir

Agora, o Atlético-MG tenta evitar que o encerramento de 2026 seja marcado por mais prejuízos esportivos. Restam três rodadas do Brasileirão, e a equipe ainda busca uma vaga na Libertadores de 2027. O próximo compromisso será contra o Corinthians, na quarta-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada, em um momento no qual o Galo precisa interromper a sequência negativa para não terminar mais uma temporada distante das expectativas.