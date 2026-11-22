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Diretoria se incomodou com mudanças na escalação para a final contra o Boca Juniors; treinador tem permanência incerta para 2027

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O Atlético-MG iniciou uma avaliação sobre o futuro de Eduardo Domínguez após a derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, no último sábado (21), em Barranquilla, na Colômbia, que deixou o clube com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Segundo apuração da ESPN, a diretoria alvinegra ficou insatisfeita com as decisões tomadas pelo treinador na preparação e na escalação para a final, entendendo que as mudanças contribuíram para o desempenho abaixo do esperado e para a perda do título.

A principal crítica está na formação escolhida por Domínguez, que promoveu alterações pouco habituais e iniciou a decisão sem um centroavante de referência. O técnico colocou Mamady Cissé no meio-campo e escalou o jovem Kauã Pascini mais adiantado, pela esquerda, ao lado de Bernard e Tomás Cuello. Pascini, que é lateral, atuou em uma função ofensiva, enquanto Thiago Borbas e Mateo Cassierra ficaram no banco. A formação não havia sido utilizada daquela maneira durante a temporada e, segundo a ESPN, surpreendeu também os jogadores do elenco.

A ideia de Domínguez teria sido reforçar a marcação sobre Leandro Paredes, principal articulador do Boca, e ajustar o funcionamento do time para neutralizar o meio-campo argentino. No entanto, o Atlético teve dificuldades para produzir ofensivamente, foi dominado durante boa parte da partida e não conseguiu reagir depois de sofrer os gols de Santiago Ascacíbar e Miguel Merentiel. No intervalo, o treinador tentou corrigir a estratégia com as entradas de Igor Gomes, Ángelo Preciado e Thiago Borbas, mas Merentiel ampliou o placar logo no início da segunda etapa.

A avaliação sobre o treinador ainda não resultou em uma decisão oficial. Após a partida, o vice-presidente de futebol Paulo Bracks evitou individualizar a responsabilidade pela derrota e afirmou que a perda do título é coletiva. O dirigente reconheceu a frustração com o resultado, mas não detalhou o que a diretoria pensa sobre as escolhas do técnico.

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"Não seria razoável da minha parte analisar o trabalho da comissão, escalação… Não seria justo. Seria extremamente delicado entrar nisso. Eu estava na coletiva dele, e ele [Eduardo Domínguez] deu a justificativa dele. Aqui, hoje, a perda do título é de todos, não é só o treinador, não”, disse Bracks.

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Domínguez chegou ao Atlético em de fevereiro de 2026, com contrato até dezembro de 2027, para substituir Jorge Sampaoli. Desde então, comandou o Galo em 54 partidas, com 23 vitórias, 13 empates e 18 derrotas. Sob sua direção, a equipe alcançou a final da Sul-Americana e as semifinais da Copa do Brasil, mas não conseguiu conquistar o título continental que garantiria a vaga na Libertadores do próximo ano.

Com o vice, o Atlético agora concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a sétima colocação e ainda luta por uma vaga na Libertadores de 2027. Restando três rodadas, o time precisa aproveitar os compromissos finais para se aproximar da zona de classificação e tentar garantir o retorno ao torneio continental. De acordo com a ESPN, a permanência do argentino depende diretamente de conseguir uma vaga para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro.

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O próximo desafio do Galo será contra o Corinthians, na quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Brasileirão. Esta será a primeira das três partidas da reta final de 2026 do Atlético, que terá mais três jogos para buscar a classificação à Libertadores e tentar amenizar a frustração pelo título perdido na Colômbia.