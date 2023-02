Atlético-MG abre conversas pela contratação do lateral direito Saravia

Argentino de 29 anos está livre no mercado da bola desde que deixou o Botafogo, em dezembro do ano passado

O Atlético-MG abriu conversas pela contratação de Renzo Saravia, lateral direito de 29 anos que está livre no mercado da bola. A informação sobre as tratativas foi inicialmente publicada pelo jornalista Héverton Guimarães e confirmada pela GOAL.

À procura de um lateral direito, o Galo procurou o estafe do argentino e iniciou tratativas para tê-lo em definitivo no elenco. As conversas são conduzidas pelo agente do atleta, o argentino Facundo Perez Ferrero.

Saravia ficou livre ao fim do contrato com o Botafogo, em 31 de dezembro de 2022. A contratação do atleta não demandaria investimento. É necessário apenas acordo com o estafe do atleta.

Saravia conta com aval do técnico Eduardo Coudet no mercado da bola. O jogador esteve sob comando do treinador no Racing, da Argentina, e no Internacional. Ele se tornou uma opção por estar livre no mercado da bola e ter a possibilidade de chegar de forma gratuita neste momento.

A diretoria já havia feito consulta por Hugo Mallo, do Celta de Vigo, Ángelo Preciado, do Genk, e Gilberto, do Benfica. No entanto, não conseguiu avançar em nem uma das tratativas pelos jogadores.