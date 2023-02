Atlético-MG negocia a contratação do zagueiro uruguaio Mauricio Lemos

Defensor de 27 anos está perto de acertar a transferência para a Cidade do Galo. Ele pode ser anunciado até a estreia na Libertadores

O Atlético-MG negocia a contratação de Mauricio Lemos, zagueiro uruguaio que defende as cores do Fenerbahçe, da Turquia, como soube a GOAL. As conversas para a contratação do atleta estão avançadas e devem ter um desfecho em breve.

O defensor de 27 anos está com o contrato no fim e pode chegar à Cidade do Galo em breve. A situação é discutida entre as partes há algumas semanas e deve ter um desfecho até a estreia do time na Libertadores, em 22 de fevereiro, diante do Carabobo, da Venezuela.

O Galo está à procura de um zagueiro para 2023. Hoje, o elenco conta com Réver, Igor Rabello, Nathan Silva, Jemerson e Bruno Fuchs. A diretoria quer mais um nome para a função nesta temporada.

Mauricio Lemos tem contrato com o Fenerbahçe até 30 de junho de 2023. O defensor, que tem passagens pela seleção uruguaia e outros times da Europa, já pode assinar pré-contrato com outro clube, mas deve chegar a Belo Horizonte antes disso.

Nesta temporada, o zagueiro do Uruguai fez cinco partidas pelo Fenerbahçe, com 360 minutos em campo. Ele disputou compromissos do torneio local e da Europa League.