Atlético-MG recusa troca por Allan e avisa Flamengo sobre valor da venda

Galo exige € 10 milhões (R$ 53,7 milhões) pela venda do meio-campista de 26 anos; Fla tenta reduzir o valor

O Atlético-MG avisou ao Flamengo que não aceitará envolver jogadores na negociação por Allan. O Galo exige uma compensação financeira pelo volante de 26 anos, como soube a GOAL.

O Fla até cogitou ceder algum nome do elenco nas tratativas, mas ouviu que este molde de negócio não era visto como interessante pelo clube de Belo Horizonte. Um eventual negócio terá apenas uma quantia em dinheiro.

Os mineiros querem € 10 milhões (R$ 53,7 milhões na cotação atual) pela venda do meio-campista e ainda exigem que a maior parte do montante seja quitada à vista. Os cariocas tentam reduzir o valor total para a formalização de uma proposta — ainda não foi enviada uma oferta à Cidade do Galo.

Allan está disposto a se mudar para o Ninho do Urubu no mercado da bola. O volante crê que alguns pontos são cruciais para a transferência. Dentre as questões valorizadas por ele, estão a possibilidade de voltar a atuar com Jorge Sampaoli, com quem trabalhou entre 2020 e 2021, e o fato de jogar novamente em um clube do Rio de Janeiro — o atleta acredita que pode se aproximar da seleção brasileira.

O volante se recupera de uma fissura por estresse na região da coluna e não entra em campo desde 15 de março passado, quando enfrentou o Millonarios, da Colômbia, por 13 minutos, no Mineirão. Em 2023, o meio-campista disputou oito partidas, somando 579 minutos em campo.