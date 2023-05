Atlético-MG pede € 10 milhões por Allan; Flamengo planeja oferta inferior

Cariocas estão disposto a pagar entre € 8 milhões e € 9 milhões pela contratação do meio-campista de 26 anos

O Atlético-MG já avisou ao Flamengo o que gostaria de receber pela venda de Allan no mercado da bola. Os mineiros pedem € 10 milhões (R$ 53,7 milhões na cotação atual) pela liberação do volante de 26 anos, como soube a GOAL.

Os cariocas ainda não enviaram uma oferta pelo meio-campista. No entanto, sinalizam com um valor entre € 8 milhões (R$ 42,96 milhões) e € 9 milhões (R$ 48,33 milhões). O clube avalia uma forma de compor os números para conseguir o aval do Galo.

O clube do Rio de Janeiro tenta reduzir a pedida dos mineiros para tentar um acordo e formalizar a oferta pelo meio-campista. A divisão do percentual é um ponto que ainda necessita discussão.

Hoje, o Atlético-MG é detentor de 80% dos direitos econômicos do volante. O restante (20%) pertence ao próprio atleta. O empresário Giuliano Bertolucci, que gerencia a carreira do atleta, tem uma carta de exclusividade de 10%. O percentual será retirado da parte que pertence ao Galo.

Allan se recupera de uma fissura por estresse na região da coluna, sofrida no jogo de volta da terceira fase da Libertadores, diante do Millonarios, da Colômbia, no Mineirão. Na atual temporada, o volante fez oito partidas pelo clube, com 579 minutos em campo.

O Palmeiras também tem interesse na contratação de Allan. O atleta está na mira dos paulistas, mas não é a única opção do clube. Há outros nomes na mira do clube: Hércules, do Fortaleza, e Walace, da Unidese, também agradam ao Verdão.