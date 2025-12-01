Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo e as cidades de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Montes Claros e Varginhana) TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após perder a final da Libertadores para o Flamengo por 1 a 0, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão, buscando manter vivas as chances de título. Além de vencer os dois jogos restantes, o Verdão precisa que o Rubro-Negro some, no máximo, um ponto nas duas últimas rodadas. Com seis pontos ainda em disputa, a diferença entre Flamengo e Palmeiras na liderança é de cinco pontos.

Por outro lado, o Atlético-MG também ficou com o vice-campeonato da Sul-Americana após ser derrotado pelo Lanús e agora busca se recuperar no Brasileirão. Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Galo ocupa a 13ª posição, com 45 pontos, fechando a zona de classificação para a Sul-Americana de 2026.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio, Allan (Sosa); Flaco López e Vitor Roque.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander, Bernard e Guilherme Arana; Hulk (Rony) e Dudu.

Desfalques

Atlético-MG

Lyanco, Cuello, Junior Santos e Patrick estão lesionados.

Palmeiras

Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres estão suspensos.

Quando é?

Data: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025

quarta-feira, 03 de dezembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

