Atlético-MG marca dois gols em dois minutos e acaba com invencibilidade de Marcão no Fluminense

O Atlético-MG levou a melhor sobre o Fluminense neste sábado (12), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Galo venceu por 3 a 1 e acabou com a invencibilidade do Tricolor sob o comando de Marcão. O destaque da partida foi a sequência de dois gols atleticanos em apenas dois minutos no início do segundo tempo, que colocou a equipe mineira em vantagem e encaminhou a vitória.
O primeiro tempo foi morno e terminou sem gols. As duas equipes tiveram dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras, deixando a definição do confronto para a etapa final. Aos 15 minutos do segundo tempo, porém, Reinier abriu o placar com um belo chute de fora da área. O meia chegou ao seu sétimo gol na temporada e colocou o Atlético em vantagem.
O Fluminense deu a saída aos 17 minutos, quando a bola foi para os pés do zagueiro Freytes, que a dominou e tentou fintar Tomás Cuello, que chegava para fazer pressão. O zagueiro errou o drible e o atacante aproveitou a falha, avançando para a área e empurrando para o fundo das redes. O gol marcou o segundo do Galo na partida e ampliou a vantagem atleticana em apenas dois minutos.
O Atlético-MG ainda encontrou espaço para marcar o terceiro aos 36 minutos da segunda etapa. Após uma jogada aérea, a defesa do Fluminense não conseguiu afastar a bola e Vitão apareceu para completar para as redes. O Tricolor ainda descontou aos 45 minutos, com Rodrigo Castillo, mas não teve tempo para buscar uma reação e acabou derrotado por 3 a 1.
A derrota foi a primeira de Marcão desde que assumiu o comando do Fluminense. O treinador, que fazia parte da comissão técnica permanente, havia sido efetivado em 22 de agosto, dez dias depois de assumir interinamente a equipe após a demissão de Luis Zubeldia. Até então, Marcão havia conduzido o Tricolor a vitórias sobre Palmeiras, Remo, Vasco e Platense, além da classificação para as quartas de final da Libertadores sobre o Independente Rivadavia.
Com o resultado deste sábado, o Fluminense permanece na quarta colocação, com 45 pontos, enquanto o Atlético-MG chega aos 39 e sobe para o sétimo lugar.
Agora, as duas equipes deixam o Brasileirão momentaneamente de lado para os compromissos continentais. O Fluminense volta a campo na terça-feira (15), às 19h (de Brasília), contra o Platense, no estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Tricolor venceu a ida por 2 a 0.
Já o Atlético-MG recebe o Santos na quarta-feira (16), às 19h, na Arena MRV, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo precisa reverter a derrota por 2 a 0 sofrida na Vila Belmiro.