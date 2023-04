Atlético-MG x Libertad ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela primeira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Belo Horizonte, o Atlético-MG recebe o Libertad na noite desta quinta-feira (6), às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Atlético-MG conquistou a sua vaga na fase de grupos após passar por Carabobo (0 a 0 e 3 a 1), e Millonarios (1 a 1 e 3 a 1). Agora, o Galo quer mostrar a sua força e se colocar com uma das equipes favoritas à esta edição da Libertadores. No entanto, o Alvinegro tem uma série de desfalques por lesão, enquanto Hulk e Pavón cumprem suspensão.

Do outro lado, o Libertad chega empolgado para fazer a sua estreia na competição. O time paraguaio é o líder do campeonato paraguaio e vem de goleada sobre o rival Cerro Porteño. Os visitantes não possuem desfalques confirmados.

Esta será a terceira vez que as equipes irão se enfrentar na Libertadores. Em 2017, os times também ficaram no mesmo grupo, com uma vitória para cada como mandante.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Saravia, Lemos e Jemerson, Rubens, Otávio, Zaracho, Edenilson e Patrick, Paulinho e Vargas. Treinador: Eduardo Coudet.

Libertad: Martin Silva, Acosta, Barboza, Cardozo e Pires, Gomez, Campuzano, Britez e Villalba, González Medina e Cardozo. Treinador: Daniel Garnero.

Desfalques

Atlético-MG

Hulk e Pavón cumprem suspensão, enquanto Hyoran, Igor Rabello, Guilherme Arana, Alan Kardec e Allan estão lesionados.

Libertad

Sem desfalques confirmados.

Quando é?