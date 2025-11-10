Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por uma sequência de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos do Brasileirão, o Atlético-MG busca reduzir a diferença de 10 pontos para o Bahia, equipe que atualmente fecha a zona de classificação direta para a Libertadores de 2026. No momento, o Galo ocupa a nona posição, com 43 pontos.

Por outro lado, o Fortaleza luta para escapar do rebaixamento. Em 19º lugar, com 30 pontos, o Leão do Pici vem de uma vitória e três empates consecutivos, e está a cinco pontos do Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Em 32 jogos no Brasileirão, o time acumula sete vitórias, nove empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 31%.

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera, Igor Gomes (Alexsander), Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Hulk (Rony).

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Matheus Rossetto e Pochettino; Breno Lopes e Lucero (Deyverson).

Desfalques

Atlético-MG

Ivan Román, Junior Alonso e Alan Franco estão representando suas respectivas seleções, enquanto Lyanco, Tomás Cuello, Júnior Santos e Caio Maia estão no departamento médico.

Fortaleza

Matheus Pereira, Brítez e Bareiro estão suspensos. Já João Ricardo, Marinho, Benevenuto, Allanzinho e Rodrigo estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 12 de novembro de 2025

quarta-feira, 12 de novembro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 10 vitórias, contra sete do Fortaleza, além de cinco empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

