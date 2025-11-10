+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoAtlético-MG
team-logoFortaleza
Mounique Vilela

Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por uma sequência de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos do Brasileirão, o Atlético-MG busca reduzir a diferença de 10 pontos para o Bahia, equipe que atualmente fecha a zona de classificação direta para a Libertadores de 2026. No momento, o Galo ocupa a nona posição, com 43 pontos.

Por outro lado, o Fortaleza luta para escapar do rebaixamento. Em 19º lugar, com 30 pontos, o Leão do Pici vem de uma vitória e três empates consecutivos, e está a cinco pontos do Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Em 32 jogos no Brasileirão, o time acumula sete vitórias, nove empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 31%.

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera, Igor Gomes (Alexsander), Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Hulk (Rony).

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Matheus Rossetto e Pochettino; Breno Lopes e Lucero (Deyverson).

Desfalques

Atlético-MG

Ivan Román, Junior Alonso e Alan Franco estão representando suas respectivas seleções, enquanto Lyanco, Tomás Cuello, Júnior Santos e Caio Maia estão no departamento médico.

Fortaleza

Matheus Pereira, Brítez e Bareiro estão suspensos. Já João Ricardo, Marinho, Benevenuto, Allanzinho e Rodrigo estão lesionados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 12 de novembro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG 

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 10 vitórias, contra sete do Fortaleza, além de cinco empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

Links úteis

