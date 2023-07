Atlético-MG x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (29), na Arena Independência; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam na noite deste sábado (29), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

Ainda sem vencer sob o comando de Felipão - quatro empates e três derrotas no Brasileirão - o Atlético-MG, com 21 pontos, entra em campo pressionado pela vitória. Para o confronto, o técnico terá o retorno de Matías Zaracho, recuperado de uma lesão na parte posterior da coxa direita. Jemerson, Arana e Vargas, que cumpriram suspensão na derrota para o Grêmio por 1 a 0, também voltam a ficar à disposição.

Do outro lado, o Flamengo, embalado com a vitória sobre o Grêmio por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com 28 pontos, o Rubro-Negro está a 12 pontos do líder Botafogo.

Visando o confronto contra o Olimpia, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quinta-feira (3), Jorge Sampaoli pode mandar a campo um time misto neste sábado (29). Gerson, suspenso contra o Grêmio, retorna.

Há um grande equilíbrio no retrospecto das equipes. Em 85 jogos disputados, o Flamengo soma 33 vitórias, contra 32 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Mariano, Igor Rabello e Jemerson, Arana; Battaglia, Otávio (Zaracho), Igor Gomes; Pavon, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley (Matheuzinho/Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Allan, Thiago Maia (Victor Hugo), Gerson, Arrascaeta; Bruno Henrique (Cebolinha/Everton Ribeiro) e Gabigol (Pedro). Técnico: Sampaoli.

Desfalques

Atlético-MG

Hyoran segue em transição física.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?