Atlético-MG e Hulk: momento ruim de ambos é refletido com vaias

Entre aplausos e vaias, o atacante de 36 anos foi substituído por Eduardo Sasha, no Mineirão

Aos olhos de 31 mil torcedores, o Atlético-MG foi derrotado por 1 a 0 pelo Goiás, no Mineirão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Apesar da pressão e das oportunidades criadas, o time deixou o gramado sob vaias e xingamentos, ficando cada vez mais longe da briga pelo título da competição.

Na verdade, uma situação inusitada chamou a atenção em relação a Hulk. Ainda na partida, o camisa 7 recebeu poucas oportunidades de balançar as redes e, na hora de ser substituído por Eduardo Sasha, aos 35 minutos do segundo tempo, escutou um misto de aplausos e vaias da torcida presente no estádio.

Na temporada passada, o atacante de 36 anos foi um dos responsáveis por levar o Galo aos títulos do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, tendo marcado 36 gols em 68 jogos, além de 13 assistências.

Em 2022, porém, Hulk já balançou as redes em 24 oportunidades de 40 jogos disputados pela equipe mineira. No entanto, o atacante está há 50 dias sem marcar pelo Campeonato Brasileiro, tendo marcado pela última vez no dia 2 de julho, contra o Juventude, pela 15ª rodada.

Nesse período, ele marcou apenas duas vezes pela Libertadores, contra o Emelec e o Palmeiras. Hulk, por sua vez, passou em branco nos dois confrontos contra o Flamengo nas quartas da Copa do Brasil e no jogo da volta das quartas da Libertadores, diante do Palmeiras. O Atlético-MG foi eliminado nessas duas competições.

Com a derrota, o Atlético-MG permanece na 7ª posição, com 35 pontos conquistados, sendo nove vitórias, oito empates e seis derrotas, além dos 13 pontos de distância do líder Palmeiras.

Agora, o Galo terá pela frente o clássico mineiro contra o América-MG, no Independência, no próximo domingo, 28 de agostos, às 16h (de Brasília).