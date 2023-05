Atlético-MG deve mais de R$ 5 milhões a André Cury em negociações de 2022

Renovações de Eduardo Vargas e Igor Rabello e venda de Dylan Borrero não foram pagas ao agente, que é credor do clube em R$ 72 milhões

A novela envolvendo a dívida do Atlético-MG com o superagente André Cury parece longe de um desfecho. O clube ainda não chegou a um acordo com o empresário e tem novas dívidas, feitas pelas gestão de Sérgio Coelho. Há débitos pela venda de Dylan Borrero e pelas renovações de Eduardo Vargas e Igor Rabello, como soube a GOAL.

A pendência financeira com o intermediário pelas três negociações foi inicialmente avaliada em R$ 5,249 milhões, mas já foi corrigida e sofreu incidência de multas por causa dos atrasos no pagamento. O débito se aproxima da casa dos R$ 5,5 milhões, conforme apurado pela reportagem.

O meio-campista Dylan Borrero foi vendido ao New England Revolution, dos Estados Unidos, em 22 de abril do ano passado, por US$ 4,5 milhões (R$ 21,16 milhões à época). O empresário deveria receber R$ 2,231 milhões como comissão pelo acordo. A dívida é reconhecida pelo clube, mas ainda não uma ação judicial para cobrança.

As renovações de Igor Rabello e Eduardo Vargas também se tornaram dívidas. André Cury não foi pago pelas tratativas envolvendo zagueiro e atacante. O defensor estendeu o vínculo até dezembro de 2025, e a comissão do negócio está avaliada em R$ 944 mil. A prorrogação do vínculo do chileno foi até o fim de 2024 e rendeu uma comissão de R$ 2,073 milhões.

O Atlético-MG não pagou nem uma parcela sequer ao agente por causa das três negociações — todas ocorridas na gestão de Sérgio Coelho. O clube vive crise financeira e tem uma dívida líquida de R$ 1,571 bilhão, de acordo com o balanço financeiro do exercício passado. A reportagem apurou que a diretoria não tem conseguido honrar compromissos com agentes de futebol nos últimos oito meses — há atrasos em várias comissões.

Hoje, a dívida do Atlético-MG com o agente André Cury está avaliada em cerca de R$ 72 milhões. Há interesse da cúpula em quitar o valor de forma parcelada, e o intermediário está disposto a ceder para que receba o valor — ele, inclusive, aceitou um desconto sobre o montante original.