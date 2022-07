Atlético-MG descarta venda de Arana nesta janela e só abrirá conversas após a Copa

Mineiros não definem preço para a saída do lateral esquerdo, mas só aceitam negociá-lo a partir de janeiro de 2023

A quatro meses do fim da temporada brasileira, o Atlético-MG não pretende se desfazer de seu elenco. A ideia da diretoria é segurar os principais jogadores durante a atual janela de transferências do futebol europeu. Isso inclui a permanência de Guilherme Arana, tratado como um dos principais ativos do plantel ao lado de Matías Zaracho.

A GOAL apurou que a diretoria fez um aviso a intermediários e agentes do jogador: o clube descarta uma venda nesta janela de transferências e só abrirá conversas pelo jogador depois da Copa do Mundo de 2022, que será disputado entre novembro e dezembro, no Qatar.

O departamento de futebol alimenta a expectativa de ter o jogador de 25 anos entre os convocados de Tite e acredita que a participação no torneio pode valorizá-lo. Uma saída nesta janela de transferências está descartada, exceto por uma oferta considerada irrecusável, o que ainda não foi apresentado ao clube.

O agente André Cury tem a carta de exclusividade para uma venda do lateral esquerdo — ele foi o responsável por intermediar a contratação do jogador em 2020. Na ocasião, os mineiros pagaram 5 milhões de euros (R$ 23,1 milhões à época) ao Sevilla para adquirir 90% dos direitos econômicos do atleta.

O Atlético-MG tem contrato com Guilherme Arana até 31 de dezembro de 2024. O lateral esquerdo é tratado como um dos principais nomes do clube. Nesta temporada, ele soma 33 jogos (com 2.931 minutos jogados), dois gols e oito assistências.