Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

O jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro será transmitido pela TV Globo (apenas para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora), na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, do SportyNet, na TV fechada e no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Mineiro, com 50 títulos, o Atlético-MG segue em busca da primeira vitória na atual edição do Mineirão. O Galo ocupa a terceira colocação do Grupo A, com quatro pontos, após empates por 1 a 1 contra Betim, North e América-MG, além de um empate sem gols diante do Tombense.

Do outro lado, o Cruzeiro busca o 39º título do Campeonato Mineiro. Líder do Grupo C, com seis pontos, a Raposa vem de derrota para o Democrata GV por 1 a 0. Antes, a equipe havia sido superada pelo Pouso Alegre por 2 a 1, na estreia, mas se recuperou com vitórias sobre o Tombense por 2 a 1 e uma goleada por 5 a 0 diante do Uberlândia.

Atlético-MG: Éverson, Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa; Bernard, Dudu (Hulk) e Rony.

Cruzeiro: Cássio (Otávio); William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo), Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Desfalques

Atlético-MG

Lyanco, Iván Román e Patrick segue fora.

Cruzeiro

Villalba, Marquinhos e Matheus Cunha estão lesionados.

Que horas começa Atlético-MG x Cruzeiro

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

De acordo com a contagem do Cruzeiro, o clássico mineiro já foi disputado 513 vezes, com 201 vitórias do Atlético-MG, 174 triunfos da Raposa e 138 empates. Já nos números apresentados pelo Galo, as equipes se enfrentaram em 531 partidas, com 213 vitórias atleticanas, 143 empates e 175 derrotas.

O último confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2025, terminou empatado em 1 a 1.

